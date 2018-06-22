Польша возвращает в армию советские танки Т-72

ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Польша возвращает на службу советские танки Т-72, сообщает издание Rzeczpospolita.

"Несколько десятков старых танков Т-72, которые помнят еще времена Варшавского договора, приготовленных для модернизации и продажи Иордании, по последним приказам останутся в стране. После модернизации, скорее всего, они вернутся в строй", — говорится в сообщении.

При этом директор Агентства военного имущества Кшиштоф Фальковский подтвердил эту информацию лишь косвенно.

"Мы отвечаем на потребности вооруженных сил. Я могу подтвердить только, что сделка, которая планировалась с одной из стран северной Африки, была приостановлена", — сказал он.

В настоящее время польская армия вооружена танками PT-91 Twardy польского производства, а также Leopard 2A5 и Leopard 2A4 производства Германии.

Польский специалист в сфере обороны Войцех Лучак считает, что решение о возвращении в строй танков Т-72 связано с увеличением численности армии страны.

"Польша приняла решение о создании новой тяжелой дивизии и увеличении потенциала механизированных войск на восточном фланге страны. В данный момент у нас нет другой возможности, чтобы быстро и относительно недорого оснастить танками новые бронетанковые бригады", — сказал он.