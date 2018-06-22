МИД Германии отказался комментировать обвинения России в хакерских атаках

БЕРЛИН, 22 июн – РИА Новости. В МИД ФРГ отказались комментировать обвинения в адрес России со стороны главы германской контрразведки Ганса-Георга Маасена, который, не приведя доказательств, заявил, что российские спецслужбы причастны к хакерским атакам на территории страны.

"Мне неизвестны детально высказывания господина Маасена, не знаю, что может добавить МИД к содержательным оценкам этих высказываний", — заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Он добавил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас "с момента вступления в должность затронул этот вопрос в германо-российских отношениях, и этот процесс переговоров, конечно, будет продолжен".

Ранее глава контрразведки Германии (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) Ганс-Георг Маасен бездоказательно обвинил Россию в причастности к недавним хакерским атакам по всей территории ФРГ, направленным против электросетей и предприятий в сфере энергетики.

В посольстве РФ в ФРГ назвали очередные обвинения Маасена в адрес России "вбросами" на позитивном новостном фоне чемпионата мира по футболу, которые "выглядят откровенно жалко".