Экс-премьеру Франции Фийону предъявили обвинения в хищении госсредств

ПАРИЖ, 22 июн — РИА Новости. Экс-премьеру Франции Франсуа Фийону и его супруге предъявлены обвинения в хищении государственных средств и в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на собственные источники.

Более года назад во время предвыборной президентской кампании разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной. Экс-глава журнала Мишель Крепю заявил, что не знал о том, что Пенелопе Фийон было поручено проводить стратегический анализ в рамках работы в журнале.

Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.

В первом туре президентских выборов Фийон потерпел неудачу, получив 20,1% голосов.