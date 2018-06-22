Сделка ЕС с Грецией может снять риски нового кризиса, заявил эксперт

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Заключение сделки Евросоюза с Грецией может снять риски нового долгового кризиса и выхода страны из еврозоны, считает гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков.

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали в ночь на пятницу выход Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи – это произойдет 21 августа. Греция получит последний транш в 15 миллиардов долларов, и ее "буфер стабильности" суммарно составит 24 миллиарда евро, что позволит покрыть нужды страны в финансировании на 22 месяца.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил об окончании греческого долгового кризиса, а министр финансов Греции Эвклид Цакалотос выразил уверенность, что страна теперь сможет вернуться к рыночным займам. Он заявил, что Греция планирует четыре или пять размещений облигаций на международных финансовых рынках в ближайшие два года.

Заключение сделки между Евросоюзом и Грецией, действительно, может снять риски нового долгового кризиса и выхода страны из еврозоны, по крайней мере, на несколько лет, прокомментировал положение Третьяков РИА Новости. "Однако данная новость была давно ожидаема, и греческие гособлигации давно ее отыграли. Сейчас доходность по 10-летним греческим облигациям составляет всего 4%", — добавил он.

По его мнению, для зарубежных инвесторов в мире есть множество гораздо более привлекательных рынков для вложений. "Российским инвесторам я бы сейчас не рекомендовал держать в евро сбережения — гораздо более серьезным риском, чем Греция в ближайшее время может стать Италия, где к власти пришли популисты с планами нарастить бюджетные расходы", — сказал он.