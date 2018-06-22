В Китае мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса

ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров общественного автобуса и прохожих в городе Сиань в китайской провинции Шэньси, восемь человек пострадали, говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел около 15.48 (10.48 мск). По словам кондуктора, подозреваемый, который также ехал в автобусе, достал из рюкзака кухонный нож и напал на других пассажиров. Сообщается, что затем мужчина вышел из автобуса и напал на прохожих.

"В настоящее время восемь пострадавших со сравнительно тяжелыми ранениями госпитализированы", — говорится в заявлении полиции, распространенном местными СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого.