Советник Порошенко прокомментировал трибунал в Луганске

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Советник президента Украины Юрий Бирюков, комментируя решение "Украинского народного трибунала" в Луганске, который заочно приговорил к пожизненному заключению главу государства Петра Порошенко, заявил, что украинские силовики "всех вылечат".

В пятницу "Украинский народный трибунал" на заседании в Луганске признал Порошенко и еще семь человек виновными в военных преступлениях в Донбассе, приговорив их заочно к пожизненному лишению свободы. В украинском законодательстве не предусмотрен институт "народного трибунала". Однако, как заявляли судьи, все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят минские соглашения по Донбассу.

"Если у кого-то на той территории какие-то осенние, весенние или летние обострения психоза и всего остального, то ВСУ (вооруженные силы Украины – ред.) всех вылечат", — цитирует Бирюкова агентство "Обозреватель".

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании "народного трибунала" над властями Украины. Первое заседание состоялось в Донецке 26-27 марта. На нем трибунал выдвинул обвинения против восьми представителей украинских властей, включая президента. В качестве доказательств рассматривались материалы, собранные с 2014 года. Инициаторы трибунала заявляли, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане.