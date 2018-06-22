Мун Чжэ Ин оценил значение саммитов с КНДР Южной Кореи и США

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Успешное проведение саммитов Южная Корея – КНДР и США – КНДР заложило прочный фундамент для полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на российско-корейском бизнес-форуме.

"Сейчас Республика Корея переживает исторический поворотный момент. Благодаря успешным межкорейским и северокорейско-американскому саммитам заложен краеугольный камень для достижений полной денуклеаризации, установления вечного мира на Корейском полуострове",- сказал Мун Чжэ Ин.

По его словам, установление мира на Корейском полуострове откроет новые горизонты для двустороннего экономического сотрудничества с Россией.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре.

Четвертый межкорейский саммит состоялся в мае в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Это была уже вторая по счету встреча двух лидеров Южной Кореи и КНДР за этот год, первая состоялась в апреле.