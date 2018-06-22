В Греции оценили решение Еврогруппы по греческому долгу

АФИНЫ, 22 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Решения Еврогруппы по греческому долгу являются историческими, они делают греческий госдолг жизнеспособным, заявил официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос греческому общественному телевидению ERT.

"Это историческое решение. Это произошло после восьми лет серьезных трудностей и трех программ, и это стоит всех усилий, которые были предприняты. Складывается новая ситуация для общества и экономики", — сказал Тзанакопулос.

"Греческий народ может улыбаться", — добавил он.

Представитель правительства сказал, что "теперь есть возможность обеспечить деньгами греческую экономику и греческое государство без стресса, без давления, даже в самых неблагоприятных условиях".

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) достигли соглашения об условиях выхода Греции в августе из программы финансовой помощи, которые включают снижение долговой нагрузки на страну.

Нынешнее правительство Греции после прихода к власти в январе 2015 года обещало быстрый выход из программ помощи, но ввиду тяжелого финансового кризиса вынуждено было подписать третью программу помощи сроком на три года и объемом до 86 миллиардов евро. Программа заканчивается в августе.