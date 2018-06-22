В Греции оценили решение Еврогруппы по греческому долгу

АФИНЫ, 22 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Решения Еврогруппы по греческому долгу являются историческими, они делают греческий госдолг жизнеспособным, заявил официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос греческому общественному телевидению ERT.
"Греческий народ может улыбаться", — добавил он.
Представитель правительства сказал, что "теперь есть возможность обеспечить деньгами греческую экономику и греческое государство без стресса, без давления, даже в самых неблагоприятных условиях".
Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) достигли соглашения об условиях выхода Греции в августе из программы финансовой помощи, которые включают снижение долговой нагрузки на страну.
Нынешнее правительство Греции после прихода к власти в январе 2015 года обещало быстрый выход из программ помощи, но ввиду тяжелого финансового кризиса вынуждено было подписать третью программу помощи сроком на три года и объемом до 86 миллиардов евро. Программа заканчивается в августе.