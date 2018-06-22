В Южной Корее создадут российско-корейский инновационный центр

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Южной Корее будет создан российско-корейский инновационный центр, сообщил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

"В Корее будет создан российско-корейский инновационный центр, будет расширена деятельность центра сотрудничества в сфере науки и техники в Москве. Они послужат хабом для инновационного сотрудничества между нашими странами", — сказал Мун Чжэ Ин на Российско-корейском бизнес-форуме.

По его словам, в сфере судостроения также ожидается расширение сотрудничества в будущем.

"Мы рассчитываем, что модернизация корейскими компаниями судоверфи "Звезда" и открытие совместных предприятий внесет большой вклад в развитие судостроения в РФ", — отметил президент.

Он подчеркнул, что в мед-кластере Сколково будет создан госпиталь с использованием передовых технологий Южной Кореи. "Для предоставления более качественных услуг будет создана система дистанционной диагностики", — пояснил Мун Чжэ Ин.