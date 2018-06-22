Сирийский Алеппо присоединился к акции "Свеча памяти"

АЛЕППО, 22 июн — РИА Новости. Жители города Алеппо, включая представителей русской общины, провели в ночь на пятницу акцию "Свеча памяти" на Площади Дружбы у мемориала павшим российским и сирийским воинам.

"Сегодня великий день памяти павших, тех, кто навсегда должен остаться в наших сердцах, — героев СССР, павших героев Сирии. Мы зажгли сотни свечей, чтобы показать, что мы помним их подвиг. Мы также будем молиться за души российских военнослужащих, которые приехали бороться с терроризмом на сирийской земле", — рассказал РИА Новости председатель Союза студентов Алеппо Аммар.

Представитель русской общины сирийской северной столицы Диана Наджар, в свою очередь, отметила, что традиция поминать своих павших героев 22 июня все глубже укореняется в стране. "Это наше прошлое, и мы должны их помнить, в этом залог нашего будущего", — сказала она.

"Мы скорбим о павших — они пролили свою кровь ради нас. Мы надеемся, что на земле, где она была пролита, вырастут цветы мира. Мы будем всегда благодарны родной России и президенту Владимиру Путину за помощь, которая сделала нас победителями", — подчеркнула студентка Алеппского государственного университета Низам Аш-Шаваф.

День начала Великой Отечественной войны установлен в России как памятная дата — День памяти и скорби. 22 июня 1941 года в 4 часа утра Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.