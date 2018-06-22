В Пекине опровергли сообщения о попытках ослепить пилотов США

ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. Сообщения о том, что американских военных пилотов пытались ослепить лазерами в Восточно-Китайском морем, являются абсолютной фабрикацией, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Согласно полученной нами информации из компетентных органов, обвинения в отношении китайской стороны в соответствующих американских сообщениях необоснованные и являются чистой фабрикацией", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что в последние месяцы было зафиксировано более 20 попыток ослепить американских военных пилотов лазерами в Восточно-Китайском море. По информации источников газеты, лазерные сигналы направлялись как с рыболовецких судов в море, так и с берега.