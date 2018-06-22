Лидер Южной Кореи поблагодарил Россию за поддержку денуклеаризации

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил правительство России за поддержку денуклеаризации Корейского полуострова и проведения межкорейского диалога.

"Хочу придать большое значение нынешней встрече с участниками бизнес-форума на фоне наступления новой эры на Корейском полуострове. Позвольте выразить благодарность правительству и гражданам России за оказанную вами поддержку денуклеаризации на Корейском полуострове и проведению межкорейского диалога",- сказал Мун Чжэ Ин, выступая на Российско-корейском бизнес-форуме в Москве.