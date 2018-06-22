На юге Афганистана талибы* похитили более 30 человек

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Афганистане боевики радикального движения "Талибан"* похитили 33 сотрудников дорожно-строительной компании в провинции Кандагар, еще четыре человека погибли в перестрелке с талибами*, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции Давуда Ахмади.
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Не менее четырех сотрудников службы безопасности погибли в перестрелке с боевиками, еще один был ранен. По словам Ахмади, у выжившего сотрудника нет информации о судьбе коллег.
Кроме того, в ходе атаки талибы* уничтожили около 125 транспортных средств строительной компании.
*Террористическая организация, запрещенная в России