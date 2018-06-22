Президенты Германии и Австрии примут участие в открытии мемориала в Минске

МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Президенты Германии и Австрии Франк-Вальтер Штайнмайер и Александр Ван дер Беллен примут участие в церемонии открытия второй очереди мемориала в комплексе "Тростенец", которая пройдет через неделю под Минском, сообщил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Через неделю президент Белоруссии откроет мемориал в "Тростенеце" под Минском, где более 250 тысяч человек со всей Европы, в основном евреи, были уничтожены нацистами. В церемонии примут участие президенты Германии и Австрии", — сказал Макей во время заседания в рамках неформальных министерских диалогов стран-участниц "Восточного партнерства", проходящего в столице Белоруссии.

Тростенец являлся крупнейшим на территории Белоруссии местом массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации. По числу жертв он занимает четвертое место после таких нацистских лагерей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и Треблинка.

В Тростенце погибли советские военнопленные, евреи, подпольщики и партизаны, жители Минска, арестованные в качестве заложников. Во всех местах, связанных с деятельностью Тростенца, с 1941 по 1944 годы погибло 206,5 тысячи человек, в том числе более 13 тысяч австрийских евреев.

Название "Тростенец" объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина — место массовых расстрелов, собственно лагерь — рядом с деревней Малый Тростенец в 10 километрах от Минска по Могилевскому шоссе, урочище Шашковка — место массового сожжения людей.