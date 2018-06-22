Гражданин Молдавии получил срок за убийство 14-летней давности

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Гражданин Молдавии Валерий Граур, задушивший ремнем жительницу Москвы в 2004 году, получил 23 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, в 2004 году обвиняемый изнасиловал и задушил ремнем девушку в Москве. После получения информации о возможном выезде Граура за пределы РФ он был объявлен в международный розыск. Граур был задержан румынской полицией в сентябре 2016 года и позже передан российскому конвою в аэропорту Бухареста.

"Собранные следственными органами главного следственного управления СК РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Валерию Грауру. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ночь с 22 на 23 сентября 2004 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в сквере на Сиреневом бульваре в Москве напал на незнакомую девушку, которую избил, изнасиловал, а затем задушил. Кроме этого, мужчина инсценировал самоубийство девушки и скрылся с места преступления. В ходе расследования Граур признал вину и дал показания, доказывающие его причастность к преступлению.

"Приговором суда Грауру назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — добавляется в сообщении.