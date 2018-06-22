Индия закупит у США противолодочные вертолеты на $2 миллиарда, сообщают СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн — РИА Новости. Правительство Индии намерено до конца текущего месяца одобрить сделку на закупку у США 24 палубных противолодочных вертолетов Sikorsky S-70B на общую сумму 2 миллиарда долларов, пишет в пятницу газета Hindustan Times со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечает газета, такое решение было принято в преддверии намеченной на 6 июля в Вашингтоне встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Индии и США в формате "2+2". Ожидается, что Совет по оборонным закупкам при правительстве страны, возглавляемый премьер-министром Индии Нарендрой Моди, проведет 30 июня заседание, на котором даст окончательную санкцию на заключение сделки по S-70B.

"В то время как военно-морским силам страны необходимы по меньшей 100 таких многофункциональных вертолетов, правительство приняло решение о непосредственной закупке 24 противолодочных боевых вертолетов у США", — информирует издание.

Источники отмечают, что следующим шагом со стороны Нью-Дели может стать размещение заказа на покупку 12 патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon, которые должны "усилить разведывательные возможности индийских ВМС в открытом море". Кроме того, по словам собеседников, до конца года текущего министр обороны США Джеймс Мэттис может посетить Индию для подписания крупного соглашения между двумя странами о сотрудничестве в сфере безопасности (COMCASA).

Встреча в формате "2+2"

Как стало известно ранее, министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж и министр обороны страны Нирмала Ситхараман 6 июля посетят Вашингтон, где проведут первую встречу в формате "2+2" со своими коллегами — госсекретарем Майклом Помпео и министром обороны Джеймсом Мэттисом. Ранее в индийском МИД сообщили РИА Новости, что на предстоящей встрече главы МИД и минобороны двух стран обсудят перспективы укрепления стратегических связей и контактов в сфере безопасности между Нью-Дели и Вашингтоном.

На сегодняшний день США наряду с Россией и Израилем являются крупнейшими партнерами Индии в сфере военно-технического сотрудничества.