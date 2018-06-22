В Германии откроют памятник советским гражданам, погибшим в плену

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Памятник советским гражданам, умершим в годы Великой Отечественной войны в фашистском плену и на принудительных работах от голода, нужды и бесчеловечного обращения, будет открыт в пятницу на главном кладбище Франкфурта-на-Майне.

Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, установка памятника стала возможной благодаря совместной работе группы по сотрудничеству Совфеда с германским бундесратом, посольства РФ в ФРГ и департамента экономического развития Франкфурта-на-Майне.

Памятный крест будет установлен на месте, где похоронены свыше 600 советских граждан, из которых более 80 — дети.

Руководитель группы по сотрудничеству Совфеда с бундесратом Валерий Пономарев, которого цитирует пресс-служба Совфеда, сообщил, то с просьбой оказать содействие в установке памятного креста к нему обратился настоятель местной православной общины. Проект был подготовлен архитекторами из Санкт-Петербурга и реализован в Германии.

В городском архиве Франкфурта-на-Майне работала группа волонтеров, в результате был подготовлен новый, более полный и точный список граждан СССР, похороненных на кладбище Frankfurter Hauptfriedhof. Он будет передан в распоряжение общественных организаций,

Как отметил генконсул РФ во Франкфурте-на-Майне Александр Булай, российское генконсульство и консульские учреждения государств, ранее входивших в состав СССР, ежегодно в День Победы возлагают на главном кладбище города у мемориальных досок венки и цветы в память о советских воинах, погибших за свободу народов Европы в борьбе против фашизма. Но до сегодняшнего дня здесь не было памятника.

"Этот памятник – яркий пример гражданской инициативы и сотрудничества двух народов и двух стран – России и Германии", — цитирует Булая пресс-служба СФ.