В Луганске трибунал признал Турчинова виновным в военных преступлениях

ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. "Украинский народный трибунал" на заседании в Луганске признал секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова виновным в военных преступлениях в Донбассе, приговорив его заочно к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание трибунала проходит на Театральной площади в Луганске.
В украинском законодательстве не предусмотрен институт "народного трибунала". Однако, как заявляли судьи народного трибунала, все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения по Донбассу.
Инициаторы трибунала заявляли, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане.