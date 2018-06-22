ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Украинский народный трибунал на заседании в Луганске признал Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе и приговорил его заочно к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости.
45.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.6%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.9%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Заседание состоялось на Театральной площади в Луганске.
В украинском законодательстве не предусмотрен институт народного трибунала. Однако, как сообщили судьи, все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения.
Уточнялось, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане.
Ситуация на востоке Украины
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают на встрече контактной группы в Минске. С 2014 года группа приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
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