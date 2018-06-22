ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Украинский народный трибунал на заседании в Луганске признал Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе и приговорил его заочно к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости.

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Кроме Порошенко, виновными в военных преступлениях признаны глава МВД Украины Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава Минобороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВС Виктор Муженко, а также экс-премьер Арсений Яценюк и действующий глава кабмина Владимир Гройсман. Все они заочно приговорены к пожизненному заключению.

Заседание состоялось на Театральной площади в Луганске.

В украинском законодательстве не предусмотрен институт народного трибунала. Однако, как сообщили судьи, все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения.

Это уже второе заседание суда. Первое состоялось в Донецке 26-27 марта. На нем трибунал выдвинул обвинения против восьми представителей украинских властей, включая президента. В качестве доказательств вины в совершении военных преступлений рассматривались материалы, собранные с 2014 года.

Уточнялось, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане.

Ситуация на востоке Украины

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают на встрече контактной группы в Минске. С 2014 года группа приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

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