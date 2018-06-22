В Таиланде сняли запрет на 11 профессий, запрещенных для иностранцев

БАНГКОК, 22 июн – РИА Новости. Власти Таиланда сняли запрет для иностранных граждан на занятие профессиональной деятельностью по 11 из ранее запрещенных для иностранцев 37 профессий.

Заявление об этом было опубликовано в пятницу в Royal Government Gazette , в которой публикуются все новые постановления, указы и законы, и на интернет-сайте министерства труда Таиланда.

В списке вновь разрешенных профессий – неквалифицированная работа в сельском хозяйстве и рыболовстве, работа каменщика, столяра и плотника, производство постельного белья, ножей, обуви, шляп, индивидуальный пошив одежды, гончарное ремесло и иное производство керамики.

В начале текущей недели группа общественных организаций, объединяющих розничных торговцев Таиланда, подала в правительство петицию о внесении в список профессию продавца, однако в петиции было отказано, и в опубликованный в пятницу список эта профессия не вошла.

Недоступными для иностранцев остались профессии адвоката (помимо консультативной деятельности и международного арбитража), туристического гида, продавца в магазине, водителя по найму, включая такси, ручное ткачество, ручное производство сигарет на продажу, производство монашеских чаш для подаяния для буддийских монахов, производство тайских национальных кукол и тайских национальных музыкальных инструментов, производство зонтиков, работа секретаря и другие.

В Таиланде в строительстве, фабрично-заводском производстве и сфере обслуживания работают сотни тысяч гастарбайтеров из Мьянмы, Камбоджи и Лаоса, во многих случаях – нелегально. В течение последних десяти лет правительство ежегодно объявляет специальным указом временно действующие квоты на официальный прием на работу иностранных граждан по рабочим профессиям, которые продлеваются раз в год. Квоты ежегодно увеличиваются, однако это увеличение не успевает за ростом потребности в иностранной рабочей силе. При выделении квот предоставляется иммунитет от преследования по закону нелегальным гастарбайтерам, оформляющимся на работу по квоте, и их нанимателям. Отмена запрета на ряд ранее запрещенных иностранцам профессий расширяет сферу легальной трудовой деятельности иностранцев на территории королевства Таиланд, говорится в опубликованном в пятницу заявлении.