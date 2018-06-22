В Польше из-за непогоды погиб человек

Вид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

Вид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Не менее 10 человек ранены в результате бури, которая прошла над Польшей минувшей ночью, сообщает Польское радио.

"В результате бури ранено 10 человек, в том числе один пожарный", — говорится в сообщении.

В свою очередь телеканал TVN24 сообщает о том, что один человек погиб в результате непогоды. "Несколько человек ранены, один погиб", — говорится в сообщении.

По данным пресс-секретаря Государственной пожарной охраны Польши Павла Франтчака, в связи с грозами, сильным ветром и дождем пожарным пришлось около 4400 раз выезжать на помощь.

Он пояснил, что больше всего проблем из-за непогоды было в Мазовецком и Куявско-Поморском воеводствах.

Пожарных привлекали чаще всего для удаления сломанных и поваленных деревьев, которые перегородили улицы и железнодорожные пути. Также произошло несколько пожаров, вызванных грозовыми разрядами или обрывом линий электропередач.

По данным Франтчака, во время грозы было повреждено 81 здание, в том числе 53 жилых дома.

По данным Правительственного центра безопасности, 331 тысячи потребителей остается без электричества. Наибольшее количество потребителей остается без света в Мазовецком воеводстве — 244 тысячи.