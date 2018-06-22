Time поместил на обложку "бессердечного" Трампа

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На обложке нового номера журнала Time будет изображен коллаж с президентом США Дональдом Трампом и плачущим ребенком.

Публикация от TIME (@time) 21 Июн 2018 в 5:16 PDT

Для обложки был использован снимок двухлетней девочки из Гондураса, сделанный во время рейдов на границе США и Мексики. Президент "смотрит" на ребенка сверху вниз с равнодушным, безучастным лицом.

"Добро пожаловать в Америку", — гласит подпись к изображению.

Отмечается, что темой номера стала жесткая политика американских властей в отношении мигрантов. В частности, одна из статей рассказывает о том, как в течение нескольких недель более двух тысяч маленьких детей были разлучены с родителями.

На фоне кризиса на границе с Мексикой и политики "нулевой терпимости" администрация Дональда Трампа начала разлучать семьи, нелегально пытающиеся попасть в США. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Детей отправляли в специальные центры, так как в соответствии с американскими законами они не могут быть арестованы.

Под давлением общественного мнения Трамп подписал в среду исполнительный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Конгресс пытается выработать долгосрочное решение проблемы иммиграции.