Эрдоган прокомментировал запрет сената США на поставки F-35 в Турцию

АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Турция рассматривает все альтернативы из-за запрета сената США на поставки истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Такая ошибочная позиция США по отношению к Турции, которая является их стратегическим союзником по НАТО, может обернуться потерей для них самих", — отметил Эрдоган в эфире телеканала A Haber.
Он добавил, что Турция сейчас ведет работы по производству собственных истребителей.
Ситуация вокруг С-400
Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после того, как в декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Согласно документу, Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции.
В минувший понедельник американский сенат принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства F-35. Тем не менее, накануне на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в Техасе прошла церемония передачи первого F-35 Турции.
Как заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.