Эрдоган прокомментировал запрет сената США на поставки F-35 в Турцию

АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Турция рассматривает все альтернативы из-за запрета сената США на поставки истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара уже выплатила 800 миллионов долларов за поставки F-35. Турецкий лидер выразил надежду, что президент США Дональд Трамп отменит запрет на поставки.

"Такая ошибочная позиция США по отношению к Турции, которая является их стратегическим союзником по НАТО, может обернуться потерей для них самих", — отметил Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Он добавил, что Турция сейчас ведет работы по производству собственных истребителей.

Ситуация вокруг С-400

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после того, как в декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Согласно документу, Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за сделку с Москвой. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Турецкий МИД ответил, что Анкара примет меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.

В минувший понедельник американский сенат принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства F-35. Тем не менее, накануне на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в Техасе прошла церемония передачи первого F-35 Турции.

Как заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.