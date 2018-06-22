Президент Молдавии почтил память погибших в Великой Отечественной войне

КИШИНЕВ, 22 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу утром по случаю Дня памяти и скорби — дня начала Великой Отечественной войны возложил цветы к мемориальному комплексу "Вечность".

В этом году исполняется 77 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории СССР и современной России. Она продлилась 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года.

"Сегодня ровно 77 лет с объявления начала Великой Отечественной войны. В этой войне участвовали и погибли тысячи жителей Молдавии, это самая трагическая война в истории человечества, мы должны это помнить и рассказывать молодежи, чтобы подобных трагедий больше не было", — сказал Додон журналистам.

Вместе с ним в церемонии приняли участие послы стран СНГ, ветераны и советники президента.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.