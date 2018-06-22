В Анкаре задержали 14 членов ИГ*, готовивших теракты перед выборами

АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Четырнадцать членов террористической группировки "Исламское государство"* задержаны в Анкаре, они подозреваются в подготовке терактов в преддверии намеченных на 24 июня президентских и парламентских выборов, передает в пятницу агентство Anadolu.

Как сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предполагаемые террористы были задержаны в ходе рейда, прошедшего по нескольким адресам в турецкой столице. Все они являются иностранцами.

На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

* Террористическая организация, запрещена в России