Министр обороны Греции заявил об освобождении страны от кредиторов

АФИНЫ, 22 июн — РИА Новости. Министр национальной обороны Греции, лидер партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Панос Камменос заявил, что решения Еврогруппы положили конец эпохе меморандумов с кредиторами и что правительство освободило греков.

Греция с 2008 года получала кредиты в обмен на жесткие реформы. За 8 лет ВВП Греции сократился более чем на 25%, доходы населения — на 40%. В ночь на пятницу Еврогруппа согласовала условия выхода Греции из четвёртой программы финансовой помощи, которая завершается в августе.

"Наступает новый день для всего греческого народа, эпоха меморандумов окончена", — написал Камменос в Twitter.

"Это правительство освободило греков", — заявил Камменос.

Партия "Независимые греки" (АНЭЛ), младший партнер СИРИЗА по правящей коалиции, отказалась неделю назад голосовать за недоверие правительству Алексиса Ципраса в связи с подписанием соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония, хотя Камменос выступает против этого соглашения. Ряд однопартийцев подверг Камменоса критике, некоторые челны АНЭЛ заявили о выходе из партии. Если партия не поддержит соглашение по названию Македонии, возможен развал правящей коалиции и проведение досрочных парламентских выборов.