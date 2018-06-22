Япония приостановила учения на случай пусков северокорейских ракет

ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. Японские власти решили отложить учения с участием населения, которые проводятся на случай пуска ракет и падения ее фрагментов на территорию Японии, будут "отложены", сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

"Важно, основываясь на результатах саммита Северной Кореи и США, настаивать на строгом исполнении санкций Совета безопасности ООН. В связи с этим и в сотрудничестве с местным населением мы откладываем учения с участием населения. В дополнение к этому особое внимание будет уделяться системе оповещения на случай чрезвычайных действий J-Alert и выработке алгоритма действий в случае падения фрагментов ракеты", — сказал генеральный секретарь.

Учения отложены в общей сложности в девяти префектурах, где их планировалось провести до конца года. Еще в двух префектурах они уже состоялись. При этом Суга оговорился, что правительство не может давать указаний об отмене учений, которые решат самостоятельно провести местные администрации.

Учения с участием населения на случай пуска ракет КНДР стали особенно активно проводиться в Японии после того, как Пхеньян проводил пуски в сторону Тихого океана и ракеты перелетали через территорию Японии, а также после того как КНДР объявила об успешном создании испытании межконтинентальной баллистической ракеты.