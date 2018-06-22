Минфин Греции планирует 4-5 размещений облигаций в ближайшие два года

АФИНЫ, 22 июн — РИА Новости. Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос заявил, что Греция планирует четыре или пять размещений облигаций на международных финансовых рынках в ближайшие два года.

Греция с 2010 года не могла кредитоваться на международных финансовых рынках из-за тяжелого кризиса. Кредиты Афины получали по программам помощи от группы международных кредиторов в обмен на реформы и меры жёсткой экономии. Еврогруппа в ночь на пятницу согласовала условия выхода Греции из программ финансовой помощи.

На пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы Цакалотос, говоря о выходе Греции на рынки в ближайшем будущем, сказал, что уже было "две с половиной попытки".

"Мы должны смотреть на него не в ближайшей перспективе, мы поручили фонду по управлению госдолгом PDMA, чтобы он вышел четыре-пять раз в следующие два года. Я уверен, что мы получим доступ на рынки очень быстро, но решение будет техническим, а не политическим", — сказал он.

Цакалотос заявил также, что созданной "подушки безопасности" стране хватит по меньшей мере на 22 месяца, а при ряде условий и на больший период, при этом "подушка" будет использоваться для снижения давления госдолга на экономику. О том что накопленных 24 миллиардов евро Греции хватит примерно на 22 месяца, ранее заявила Еврогруппа.