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Россия рассчитывает на ответный визит сенаторов в США

07:0822.06.2018
(обновлено: 07:27 22.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкКапитолий в Вашингтоне. Архивное фотоКапитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Приезд американских сенаторов и конгрессменов в Москву станет импульсом для возобновления межпарламентских связей, Россия рассчитывает на организацию впоследствии ответного визита, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Действительно, есть такие планы, что к нам в гости в Москву приедет группа сенаторов. Естественно, мы приветствуем такое стремление. Мы считаем, что приезд сенаторов будет определенным импульсом для того, чтобы возобновить связи между парламентами двух стран. Мы давно за это выступаем, приглашаем наших американских партнеров. Я очень рад, что сейчас они откликнулись", — сказал он журналистам.

Антонов уточнил, что в группу входят члены как сената США, так и палаты представителей. Американские законодатели уже получили российские визы, добавил посол. "Никаких проблем в этом отношении, в отношении тех сенаторов, которые к нам собираются, нет", — прокомментировал дипломат вопрос с выдачей виз.

Визит запланирован на начало июля, не исключено, что члены конгресса США также посетят Петербург, рассказал российский дипломат. "Для того, чтобы узнать Россию, конечно, надо съездить и в Санкт-Петербург. Тем более что прекрасное время сейчас — белые ночи. И если им удастся посетить какой-то матч (в рамках ЧМ по футболу), я надеюсь, они поймут все "страшилки" со стороны госдепартамента США по поводу того, что в Россию не надо ездить", — сказал Антонов. Он выразил надежду, что члены Конгресса "просто привезут эти настроения" праздника и открытого общения народов разных стран с собой на родину. "Хочу очень верить", — заявил посол.

"Для меня очень важно, что они приезжают в Москву. Я очень хочу надеяться, что будет ответный визит. И я хочу, чтобы наши сенаторы, представители Государственной думы приехали к нам (в США)", — добавил Антонов.

Он подчеркнул, что "пока никаких планов на сей счет нет" и "надо подождать результатов вот этого визита".

Американские десантники. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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"Для меня самое главное, чтобы был сделан шаг в восстановлении межпарламентских связей. Считаю, что, если нам это удастся сделать, тогда можно (будет) говорить и в более широком плане о взаимоотношениях между нашими двумя странами ", — резюмировал посол.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее сообщила, что российская сторона готова к возобновлению диалога со своими американскими коллегами и приветствует его. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что "рано или поздно конструктив в наших отношениях возобладает".

Помимо визита группы сенаторов и конгрессменов в Москву российская сторона рассчитывает на контакты с делегацией конгресса США на полях сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине (7-11 июля).

Кроме того, в настоящее время идет подготовка американо-российского саммита, который может пройти в июле. В Москву на следующей неделе прибудет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Как сообщил представитель совета по нацбезопасности США Гарретт Маркиc, цель визита — обсуждение организации саммита. В беседе с РИА Новости он не уточнил, с кем именно Болтон планирует вести переговоры.

Президент США Дональд Трамп уже заявлял о намерениях встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. В эфире телеканала Fox News он сказал, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Позже в беседе с журналистами Трамп сообщил, что встреча возможна летом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что понимания по возможной встрече президентов России и США пока нет.

 

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