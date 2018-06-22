Минфин Греции удовлетворен итогами заседания Еврогруппы

АФИНЫ, 22 июн — РИА Новости. Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос приветствовал соглашение Еврогруппы по Греции и заявил, что Афины с оптимизмом смотрят в будущее.

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали в ночь на пятницу условия выхода Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи.

"Правительство довольно результатом. Госдолг теперь жизнеспособен. Благодаря этому соглашению, мы можем выйти на рынки", — сказал министр на пресс-конференции в ночь на пятницу.

"Это конец кризиса в Греции, Греция переворачивает страницу и имеет все необходимое для доступа на рынки и развития", — сказал Цакалотос.

По его словам, афинское правительство не забудет, через что прошёл греческий народ за последние восемь лет. "Люди очень быстро увидят результаты", — сказал министр и добавил, что уровень аскетизма будет постепенно снижаться за счет лио сокращения налогов, либо роста расходов.

Цакалотос отметил, что Греция получила облегчение госдолга, в частности на десять лет продлевается срок погашения облигаций и будут предоставлены дополнительные деньги для подушки безопасности.

"Меры исключительно важные, и я думаю, что мы можем с оптимизмом смотреть в период после 21 августа, после выхода из программы помощи", — сказал он.