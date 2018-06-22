Petrobras проиграл суд со своими работниками о расчете зарплат на $4,5 млрд

МЕХИКО, 22 июн – РИА Новости. Бразильский высший суд по трудовым вопросам принял сторону сотрудников государственной энергокомпании Petrobras в споре с энергогигантом о начислении зарплат, это решение может стоить компании 17 миллиардов реалов (около 4,5 миллиарда долларов), сообщает Globo.

Суд решил, что корпорация не может включать в расчеты базовых выплат сотрудникам оплату сверхурочной и опасной работы. Таким образом, компании, возможно, придется заплатить дополнительных 15 миллиардов реалов работникам, в том числе вышедшим на пенсию, а также поднять зарплаты на 2 миллиарда реалов в год. По оценкам бразильской прокуратуры, выполнение этого требования работников приведет к возможности повышения зарплаты 59 тысяч сотрудников на 35%.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами. В 2015-2016 годах Petrobras получила от продажи активов 13,6 миллиарда долларов, а план на 2017-2018 годы был увеличен до 21 миллиарда долларов.