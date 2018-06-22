МВФ поприветствовал решение Евросоюза по долгу Греции

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд приветствует решение ЕС по долгу Греции и намерен оценить эффективность принятых мер, но собственную программу кредитования Афин продолжать не планирует, заявила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард.

"Дополнительные меры по сокращению долга, о которых было объявлено сегодня, снизят риски рефинансирования Греции в среднесрочной перспективе и улучшат среднесрочные перспективы долга — и то, и другое мы приветствуем", — сообщила Лагард.

При этом Лагард намекнула, что у МВФ сохраняются сомнения относительно долгосрочной стабилизации долга. "Мы приветствуем решение европейских партнеров Греции постоянно пересматривать стабильность долга и предпринимать дополнительные меры по его сокращению, если необходимо. Это предоставит важную страховку в том случае, если оптимистичные долгосрочные макроэкономические предположения европейских институтов не реализуются", — добавила Лагард.

Она также дала понять, что фонд не планирует продолжать собственную программу кредитования Греции.

"Хотя очевидно, что время для заключения соглашения "стенд-бай" ушло, мы полностью будем поддерживать Грецию в экономическом восстановлении и достижении более быстрого экономического роста после выхода из программы кредитования. Участие МВФ будет включать мониторинг после программы, который использовался и в других случаях, таких как Кипр, Ирландия и Португалия", — добавила Лагард.

Она также пообещала оценить эффективность программы ЕС в ближайшее время.

"Мы оценим стабильность долга Греции во время предстоящих консультаций с Грецией, которые начнутся на следующей неделе", — сказала Лагард.

МВФ, который на протяжении ряда лет критиковали в Греции за требования жестких бюджетных сокращений, в последние годы превратился в союзника Афин. Фонд счел половинчатым решением реструктуризацию греческого долга перед частными кредиторами в 2012 году и призывал подумать об аналогичной реструктуризации долга перед европейскими институтами, которой сопротивляется ЕС. МВФ постоянно предупреждал, что программа экономии без списания долга не позволит решить проблему в долгосрочной перспективе, поскольку долг останется слишком высоким и в сочетании с продолжающейся экономией будет снижать рост ВВП.

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали в ночь на пятницу условия выхода Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи. В Брюсселе заявили об успешном завершении восьмилетней эпопеи вокруг греческого долгового кризиса, некогда ставившего под вопрос само существование еврозоны.

Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после недавнего международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро.