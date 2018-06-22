МВФ поприветствовал решение Евросоюза по долгу Греции

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд приветствует решение ЕС по долгу Греции и намерен оценить эффективность принятых мер, но собственную программу кредитования Афин продолжать не планирует, заявила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард.
"Дополнительные меры по сокращению долга, о которых было объявлено сегодня, снизят риски рефинансирования Греции в среднесрочной перспективе и улучшат среднесрочные перспективы долга — и то, и другое мы приветствуем", — сообщила Лагард.
При этом Лагард намекнула, что у МВФ сохраняются сомнения относительно долгосрочной стабилизации долга. "Мы приветствуем решение европейских партнеров Греции постоянно пересматривать стабильность долга и предпринимать дополнительные меры по его сокращению, если необходимо. Это предоставит важную страховку в том случае, если оптимистичные долгосрочные макроэкономические предположения европейских институтов не реализуются", — добавила Лагард.
Она также дала понять, что фонд не планирует продолжать собственную программу кредитования Греции.
"Хотя очевидно, что время для заключения соглашения "стенд-бай" ушло, мы полностью будем поддерживать Грецию в экономическом восстановлении и достижении более быстрого экономического роста после выхода из программы кредитования. Участие МВФ будет включать мониторинг после программы, который использовался и в других случаях, таких как Кипр, Ирландия и Португалия", — добавила Лагард.
"Мы оценим стабильность долга Греции во время предстоящих консультаций с Грецией, которые начнутся на следующей неделе", — сказала Лагард.
МВФ, который на протяжении ряда лет критиковали в Греции за требования жестких бюджетных сокращений, в последние годы превратился в союзника Афин. Фонд счел половинчатым решением реструктуризацию греческого долга перед частными кредиторами в 2012 году и призывал подумать об аналогичной реструктуризации долга перед европейскими институтами, которой сопротивляется ЕС. МВФ постоянно предупреждал, что программа экономии без списания долга не позволит решить проблему в долгосрочной перспективе, поскольку долг останется слишком высоким и в сочетании с продолжающейся экономией будет снижать рост ВВП.
Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после недавнего международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро.