В Брестской крепости проходит день всенародной памяти жертв ВОВ

БРЕСТ, 22 июн — РИА Новости. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны начался в Брестской крепости в Белоруссии ранним утром в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

Оборона Брестской крепости — один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Ровно 77 лет назад, в 4 утра, крепость первой приняла на себя удар немецких войск. Ее защитники — воины более 30 национальностей бывшего СССР — без воды, продовольствия и связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов продолжали сопротивление как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.

По традиции в крепости на площади Церемониалов мемориального комплекса около 4 часов утра (совпадает с мск) начался митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. К стенам цитадели с цветами пришли брестчане, делегации из Москвы, Калининградской области, Ставропольского края, Ленинградской области, члены общественных объединений, парламентарии.

В 5.00 на территории Кобринского укрепления начнется военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость". В мероприятии примут участие руководство брестского областного и городского исполнительных комитетов, ветераны войны и труда, представители дипломатического корпуса, духовенство.

Участниками театрализованных "боевых действий" станут около 500 представителей военно-исторических клубов из Белоруссии, России, Польши, Эстонии, Израиля, Китая, Латвии, Японии, Австрии, Чехии.

В 16.00 вниманию зрителей будет представлена реконструкция "Ситуация на границе перед началом войны", которая максимально близко передаст атмосферу и события того времени.

Вечером в Брестском областном общественно-культурном центре состоится концерт международного патриотического проекта "Победа без границ". Участники мотоавтопробега с одноименным названием, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне, прибыли в Белоруссию 17 июня. Пробег стартовал 7 мая из Душанбе, прошел через Казахстан, Россию, Белоруссии, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджана, Грузию и Армению.

Финальным аккордом мероприятий ко Дню всенародной памяти жертв войны станет концерт арт-группы "Хор Турецкого", который начнется в Парке культуры и отдыха в 19.00.