Антонов: России и США необходимо объединить усилия в борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. России и США необходимо объединить усилия в борьбе с терроризмом, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на церемонии возложения венка к мемориальной плите "Дух Эльбы".

"Мы возлагаем сегодня венок к мемориальной плите "Дух Эльбы", символу боевого братства народов СССР и США. В те годы Россия и США были объединены в борьбе с общим врагом и вместе победили нацизм. Мы должны помнить об уроках прошлого", — сказал посол.

Антонов отметил, что страны должны "помнить о том, что предотвратить чудовищную трагедию Второй мировой войны не удалось из-за разобщенности ведущих стран мира, не сумевших вовремя распознать опасность".

"И одна из главных задач сегодня – объединять усилия для борьбы с современными угрозами, прежде всего с терроризмом", — добавил высокопоставленный дипломат.