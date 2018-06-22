ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите "Дух Эльбы" в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.

Мемориальная акция "Свеча памяти" проводится в США второй раз. На церемонии также присутствовали сотрудники аппарата военного атташе России и представительства российского Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, а также представители соотечественников.

"Мы собрались, чтобы вспомнить об одной из самых трагических дат в истории нашей родины. 21 июня в 9 часов вечера в Вашингтоне – это 22 июня 4 часа утра в Москве. В этот день 77 лет назад нацистская Германия вероломно вторглась на территорию Советского союза. Начался самый кровавый этап Второй мировой войны. Нацистская агрессия против нашей страны оказалась наиболее жестокой", — заявил Антонов.

Дипломат добавил, что "ее целью было не только порабощение, но и уничтожение целых народов".

"Эта война, которую мы называем Великой Отечественной, затронула каждую советскую семью. 27 миллионов погибших. Около 4 миллионов человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Для нашей родины 22 июня стал днем испытания на прочность национального духа. Днем, показавшим сплоченность всех народов СССР. Наши отцы, деды и прадеды стояли насмерть, чтобы защитить суверенитет и достоинство отечества, чтобы обеспечить мир для будущих поколений", — сказал он.

Посол отметил, что 22 июня обозначено в календаре российской национальной истории как День памяти и скорби — и "в этот день в российских городах зажигают свечи, возлагают цветы к могилам и памятникам, вспоминают о павших на поле боя".

"Никто не вернет нам миллионы погибших. Но они сделали главное в жизни – защитили родину, подарили нам будущее. Мы не забудем этого никогда", — добавил он.