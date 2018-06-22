Белый дом поприветствовал потепление отношений между Эфиопией и Эритреей

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Белый дом приветствует потепление в отношениях между Эфиопией и Эритреей, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"США воодушевлены прогрессом, которого достигли Эфиопия и Эритрея в разрешении давних споров и нормализации отношений. На протяжении последних 20 лет замороженный конфликт между этими государствами вредил стабильности и экономическому росту в важном регионе Красного моря", — говорится в заявлении Сандерс.

Она приветствовала решение Эфиопии принять Алжирское соглашение об урегулировании 2000 года, а также решение эритрейского руководства послать в Аддис-Абебу делегацию для продвижения мирного процесса. По ее словам, США надеются на полную нормализацию отношений двух стран.

Правящий в Эфиопии Революционно-демократический фронт эфиопских народов (EPRDF) ранее приняла решение о полном принятии и реализации Алжирского соглашения о прекращении военных действий с Эритреей.

Алжирское соглашение было выработано в 2000 году с целью окончания конфликта между Эфиопией и Эритреей. Документ предусматривает создание специальной комиссии по установлению границы между странами. В частности, соглашение относит ряд спорных территорий, в том числе город Бадме, к Эритрее. Из-за этого Эфиопия отказывалась ранее от его полной реализации. Эритрея приняла соглашение, но отказалась вести дальнейшие переговоры без предварительного согласия Эфиопии с решением специальной комиссии. Таким образом, полностью приняв Алжирское соглашение, Эфиопия берет на себя обязательства по выводу войск с территории, принадлежащей по договору Эритрее.

Эритрея в 1952–1983 годах входила в состав Эфиопии. Вооруженный конфликт между Эфиопией и Эритреей из-за спора за контроль над пограничными территориями продолжался с 1998 по 2000 год. В результате погибли около 80 тысяч человек.