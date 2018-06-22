Еврокомиссия объявила о завершении греческого долгового кризиса

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил об окончании греческого долгового кризиса, после того как были согласованы условия выхода Афин из программы помощи.

"Сегодня (в ночь на пятницу) восемь долгих лет кризиса подошли к концу для Греции и, символически, для всей зоны евро в целом", — написал Московиси в Twitter.

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали в ночь на пятницу условия выхода Афин в августе из программы финпомощи. Последний транш кредита для Греции от Европейского механизма стабильности (ESM) в рамках текущей, третьей программы финансовой помощи составит 15 миллиардов евро. Предполагается, что буфер стабильности Греции после ее выхода из программы внешней финансовой помощи составит 24 миллиарда евро и покроет нужды страны в финансировании на 22 месяца.

Глава Еврогруппы Марио Сентено сказал, что новой программы помощи для Греции не будет. При этом он отметил, что Афины выполнили все условия программы внешней финансовой помощи.