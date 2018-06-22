Премьер Алжира призвал 81-летнего президента баллотироваться на пятый срок

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья призвал президента страны 81-летнего Абдельазиза Бутефлику баллотироваться на пятый срок на выборах главы государства в 2019 году, передает алжирское агентство APS.

Глава правительства выступил с заявлением на встрече руководства возглавляемой им партии "Национальное демократическое объединение" (НДО).

"Я счастлив констатировать, что наш совет (партии) намерен призвать Абдельазиза Бутефлику к продолжению его миссии на службе Алжира и что НДО гарантирует ему свою поддержку для исполнения пятого мандата в качестве президента", — заявил премьер.

Бутефлика руководит Алжиром — одним из главных экспортеров газа в мире — с 1999 года. В 2013 году политик перенес инсульт. Некоторые оппозиционеры призывали провести досрочные выборы, так как полномочия Бутефлики истекают не ранее 2019 года.