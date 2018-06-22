Около €9,5 миллиарда из транша Греции пойдут в ее "подушки безопасности"

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Две трети, или 9,5 миллиарда евро из последнего транша финансовой помощи Греции пойдут на пополнение ее буфера стабильности, говорится в заявлении Еврогруппы.

В четверг министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) провели заседание по Греции. Среди прочего они договорились о том, что последний транш в рамках финансовой помощи Афинам составит 15 миллиардов евро.

"Из этой общей суммы 5,5 миллиарда евро будут перечислены на отдельный счет и будут использоваться для обслуживания долга, а 9,5 миллиарда будут перечислены на специальный счет для создания денежного буфера", — говорится в заявлении.