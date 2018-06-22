Еврогруппа согласовала меры по ослаблению долговой нагрузки на Грецию

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Еврогруппа договорилась пролонгировать на 10 лет кредиты Греции от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в рамках ослабления ее долговой нагрузки, сказал глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции после Еврогруппы.

"Мы договорились о пакете ослабления долговой нагрузки. Это включает в себя пролонгацию на 10 лет кредитов EFSF", — сказал он.

Этот фонд кредитовал Грецию в рамках программы финпомощи с 2012 по 2015 годы, выделил стране 141,8 миллиарда евро, из которых не погашены примерно 130,9 миллиард евро. Средняя продолжительность кредитов составляет более 30 лет, свидетельствует сайт ESM.