В палате представителей США отложили голосование по проекту об иммиграции

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Республиканское большинство в палате представителей отложило голосование по "компромиссному" законопроекту по иммиграции, которое планировалось провести в пятницу, из-за нехватки голосов, сообщило издание Politico со ссылкой на ряд депутатов.

На фоне кризиса на границе с Мексикой республиканцы представили сразу два законопроекта по иммиграции, причем один из них сразу же провалился при голосовании. Попытки решить многочисленные проблемы в сфере иммиграции не удаются конгрессу уже много лет. При президенте Бараке Обаме сенат принял либеральную иммиграционную реформу, но законопроект "убили" республиканцы в палате представителей.

Срочные попытки реанимировать инициативы по иммиграции возобновились на этой неделе из-за кризисной ситуации с семьями нелегальных иммигрантов, которых задерживают на границе. Администрация Дональда Трампа объявила политику "нулевой терпимости" к нарушению закона и начала разлучать семьи, нелегально переходящие границу. Президент США под давлением общественного мнения подписал в среду исполнительный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Конгресс пытается выработать долгосрочное решение проблемы иммиграции.

В попытке собрать искомые 218 голосов в палате представителей республиканцы предлагают облегчить найм иностранцев на работу, но при этом потребовать от работодателей официально подтверждать гражданство своих сотрудников для борьбы с неформальной занятостью.

Предполагается, что голосование по законопроекту может состояться на следующей неделе.