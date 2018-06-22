Глава Колумбии сообщил об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов

МЕХИКО, 22 июн – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил в четверг об обнаружении тел убитых ранее журналистов из Эквадора.

Три сотрудника эквадорского издания Comercio (двое журналистов и водитель) были похищены в конце марта в районе Матахе на границе с Колумбией. В апреле президент Эквадора Ленин Морено подтвердил факт их гибели.

"Меня информируют, что найдены несколько тел, которые могут быть телами трех похищенных журналистов, убитых преступником по прозвищу Гуачо. Мы проверяем их личности. Еще раз выражаю соболезнования их семьям и отвращение в связи с этим жестоким преступлением", — написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.

Власти Эквадор заявили о причастности к убийству Вальтера Патрисио Арисалы по прозвищу Гуачо, возглавляющего банду, которая занимается подрывной деятельностью в провинции Эсмеральдас с января этого года. За информацию о местонахождении Гуачо Эквадор предложил награду в 100 тысяч долларов, еще порядка 150 тысяч долларов предлагала Колумбия, так как банда действует и на ее территории.