Британский принц Чарльз посетит Солсбери, где были отравлены Скрипали

ЛОНДОН, 22 июн – РИА Новости, Мария Табак. Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла в пятницу посетят Солсбери, чтобы узнать, как город возвращается к нормальной жизни после отравления там работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская 22 июня посетят Солсбери в связи с программой восстановления, действующей в городе. Их Королевские Высочества посетят различные организации и встретятся с местными жителями в центре города, прежде чем отправиться на прием в ратушу на площади Market Place в Солсбери, графство Уилтшир", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении Кларенс-хауса – официальной резиденции принца Уэльского.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. В городе до сих пор продолжается расследование, недавно власти объявили о завершении процесса химической очистки зараженных мест.

Популярный прежде у туристов старинный город Солсбери, неподалеку от которого находится знаменитый Стоунхендж, после отравления Скрипалей приобрел печальную известность, что плачевно сказалось на турпотоке. Очевидно, визит в город наследника британского престола призван привлечь внимание к этому факту и, возможно, исправить ситуацию.