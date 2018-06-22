Трамп истолковал надпись о безразличии на куртке своей жены

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подключился к дискуссии в интернете о том, что может означать надпись на куртке его жены Меланьи.

Первая леди США совершает в четверг поездку в Техас, где посетит центры содержания разделенных с родителями детей-мигрантов. Как видно на опубликованных фотографиях, Меланья Трамп поднимается на трап самолета в зеленой крутке-штормовке, на спине которой белыми буквами написано: "I really don`t care. Do U?" ("Меня это вообще не трогает? А вас?"). Эта куртка продается в магазинах Zara за 39 долларов. В Техасе супругу президента можно было видеть уже без куртки, она переоделась в плащ молочного цвета.

Некоторые СМИ предположили, что первую леди не интересуют мигранты, другие давали иные истолкования. Представитель Меланьи Трамп заявила, что в куртке "нет никакого скрытого смысла".

"Надпись "Меня это вообще не трогает. А вас?" на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" — написал Трамп в Twitter.

"I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2018 г.

Ранее супруга президента уже подвергалась критике, когда отправилась в пострадавшие от урагана районы в туфлях на шпильке.

СМИ активно обсуждают семейную жизнь Трампов на фоне слухов о супружеской неверности президента. Порноактриса Стефани Клиффорд утверждает, что провела ночь с Трампом более 10 лет назад и получила за молчание 150 тысяч долларов. Трамп это отрицает, хотя факт выплаты денег Клиффорд личным адвокатом Трампа был ранее установлен в суде.