ВС США разрешил взимать с клиентов интернет-магазинов налог с продаж

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США постановил в четверг, что штаты могут обязать интернет-магазины автоматически собирать с клиентов налог с продаж, это решение вызвало горячее одобрение президента Дональда Трампа.
Онлайн-торговля на протяжении ряда лет теснит в США обычные магазины из-за более низких расходов на логистику, мерчандайзинг, аренду помещений и зарплаты продавцов. Интернет-магазины также могли не взимать налог с продаж с клиентов из тех штатов, где у интернет-магазина нет физического присутствия, например склада.
Размер налога с продаж устанавливает каждый штат отдельно. В четырех штатах он отсутствует вовсе, а в остальных колеблется от 2,9% до 8,3%. Таким образом, интернет-магазин без складов в Калифорнии мог продать жителю этого штата товар на 8,25% дешевле, чем обычный магазин, взимающий налог автоматически. Предполагалось, что в случае с интернет-магазином покупатель затем сам должен заплатить налог штату, но на практике почти никто этого не делал. Власти, как правило, не преследовали эту практику из-за сложности взимания недоплаченного налога.
Решение верховного суда — победа для правительств многих штатов, которые утверждали, что теряют из-за деятельности интернет-магазинов миллиарды долларов недополученных налогов. Кроме того, решение может облегчить участь розничных сетей, многие из которых столкнулись с кризисом или банкротством из-за ряда факторов, включая конкуренцию с онлайн-торговлей.
Трамп на протяжении ряда лет критиковал Amazon за то, что компания "недоплачивает налоги". Он приветствовал решение суда. "Большая победа в верховном суде по налогу с продаж в интернете. Давно пора! Большая победа для принципа справедливости и для нашей страны. Большая победа для потребителей и продавцов", — написал Трамп в Twitter.