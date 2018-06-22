ВС США разрешил взимать с клиентов интернет-магазинов налог с продаж

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США постановил в четверг, что штаты могут обязать интернет-магазины автоматически собирать с клиентов налог с продаж, это решение вызвало горячее одобрение президента Дональда Трампа.

Онлайн-торговля на протяжении ряда лет теснит в США обычные магазины из-за более низких расходов на логистику, мерчандайзинг, аренду помещений и зарплаты продавцов. Интернет-магазины также могли не взимать налог с продаж с клиентов из тех штатов, где у интернет-магазина нет физического присутствия, например склада.

Размер налога с продаж устанавливает каждый штат отдельно. В четырех штатах он отсутствует вовсе, а в остальных колеблется от 2,9% до 8,3%. Таким образом, интернет-магазин без складов в Калифорнии мог продать жителю этого штата товар на 8,25% дешевле, чем обычный магазин, взимающий налог автоматически. Предполагалось, что в случае с интернет-магазином покупатель затем сам должен заплатить налог штату, но на практике почти никто этого не делал. Власти, как правило, не преследовали эту практику из-за сложности взимания недоплаченного налога.

Решение верховного суда — победа для правительств многих штатов, которые утверждали, что теряют из-за деятельности интернет-магазинов миллиарды долларов недополученных налогов. Кроме того, решение может облегчить участь розничных сетей, многие из которых столкнулись с кризисом или банкротством из-за ряда факторов, включая конкуренцию с онлайн-торговлей.

Из интернет-магазинов решение затронет в основном небольшие. Такие гиганты, как Amazon или онлайн-подразделение Wal-Mart, как правило, присутствуют во всех или почти во всех штатах, взимая налог со своих клиентов автоматически.

Трамп на протяжении ряда лет критиковал Amazon за то, что компания "недоплачивает налоги". Он приветствовал решение суда. "Большая победа в верховном суде по налогу с продаж в интернете. Давно пора! Большая победа для принципа справедливости и для нашей страны. Большая победа для потребителей и продавцов", — написал Трамп в Twitter.