Порошенко ввел санкции против ведущих политических партий России

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украина внесла в расширенный санкционный список семь политических партий РФ, в том числе "Единую Россию", соответствующий документ опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко.

В данный список попали "Единая Россия", Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), "Родина", Демократическая партия России, Аграрная партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и "Патриоты России".

Согласно документу, у партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, запрещен вывод капиталов за пределы страны, приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств, а также прекращена выдача разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей. Также вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

Кроме того, под санкции Украины попала Центральная избирательная комиссия РФ во главе с Эллой Памфиловой. Всего санкционный список увеличился на 30 российских юридических лиц.

В санкционный список Украины добавились 11 физических лиц, в том числе российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, а также Роман и Лилия Ротенберги. Также в список вошли зампред ЦИК РФ Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина и члены Избирательной комиссии Республики Крым Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов.

Согласно документу, в отношении данных лиц также должны быть применены следующие меры: блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границу Украины и иные санкции, предусмотренные украинским законодательством.