Мексика направит в США делегацию для изучения ситуации с мигрантами

МЕХИКО, 22 июн – РИА Новости. Постоянная комиссия мексиканского конгресса сформировала делегацию из пяти сенаторов и депутатов, которая отправится в США для изучения вопроса о "нулевой терпимости" к мигрантам.

Как сообщает портал Excelsior, ее члены планируют встретиться с законодателями США, представителями гражданского общества и активистами в сфере прав человека.

Ранее президент Дональд Трамп под давлением общественного мнения подписал миграционный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Эта проблема возникла в результате политики "нулевой терпимости" к незаконному переходу границы, которая реализуется с апреля. За это время не менее 2,3 тысячи детей были разлучены с родителями и до сих пор содержатся отдельно от них, что вызвало возмущение в обществе.

"Мы будем стараться сделать так, чтобы миграционная реформа проходила в атмосфере заботы о неразлучении семей мигрантов — мексиканских, центральноамериканских и южноамериканских, чтобы тем самым укрепить рабочую повестку наших коллег в соседней стране и не позволить президенту Трампу продолжить неуважительное, расистское, бесчеловечное и даже преступное отношение к детям", — заявил член комиссии сенатор Хосе Мария Тапия.

Ранее МИД Мексики приветствовал подписание президентом Трампом указа, прекращающего практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе Трампа уточняется, что правоохранительные органы "не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего".