Против русских и немцев. Варшава заключает союз с Лондоном

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Польша укрепляет систему союзов против России. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и глава оборонного ведомства Гэвин Уильямсон 21 июня посетили с официальным визитом Варшаву. На встрече с польскими коллегами они договорились об усилении военного и дипломатического сотрудничества. Противодействие России — в приоритете обеих сторон.

Идут на Восток

© AP Photo / Krzysztof Mystkowski Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша © AP Photo / Krzysztof Mystkowski Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша

Сближение с Великобританией — важный шаг на пути превращения Польши в значимого регионального игрока. С 2016 года в стране дислоцирован британский воинский контингент. В мае Варшава предложила Вашингтону разместить у себя американскую военную базу. Однако всего этого, с точки зрения местного политического класса, недостаточно.

Военное сотрудничество с англо-саксонскими странами, по мнению польских элит, придаст стране ключевой статус в Восточной Европе и позволит государствам постсоветского пространства обращаться к Варшаве за помощью. В особенности это касается Украины, реорганизующей армию. Киев рассчитывает на Вашингтон и Лондон, однако поляки дают понять: без них как посредников, скорее всего, не обойтись.

"Не думаю, что в Польше боятся российской угрозы, как об этом иногда говорят. Дело в другом: военный потенциал последовательно наращивается, чтобы придать стране веса. Поэтому Варшава не жалеет денег. На американскую базу предполагается потратить два миллиарда долларов, и все эти средства пойдут из местного бюджета. Единственное, чего поляки хотят от партнеров, — чтобы те предоставили военных", — объясняет РИА Новости политолог, специалист по Восточной Европе Сергей Станкевич.

Внутреннее дело

© AFP 2018 / Janek Skarzynski Мужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве © AFP 2018 / Janek Skarzynski Мужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве

Помимо военной сферы, Польша готова вкладываться в СМИ. Лондон и Варшава выражают готовность помочь "независимым медиа", борющимся с "российской дезинформацией". Сотрудничество облегчается совпадением внешнеполитических приоритетов. На дипломатические кризисы последних лет, от украинского 2014 года до "дела Скрипалей", обе стороны реагировали одинаково.

То же самое можно сказать и о западном направлении. В переговорах по Brexit Лондон противостоит давлению Франции и Германии, требующих решения спорных финансовых вопросов в свою пользу. У Варшавы таких претензий нет.

О возможном союзе Варшавы и Лондона против Парижа и Берлина говорит следующее обстоятельство. Несколько месяцев назад премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что не поддерживает претензий к конституционной реформе в Польше, высказанных Брюсселем. Варшаву обвиняют в укреплении исполнительной власти за счет ослабления судебной, то есть в сползании к авторитаризму. Обычно щепетильная, в данном случае Британия игнорирует угрозу демократии. "Это внутреннее дело Польши", — подчеркнула Тереза Мэй.

Варшава как держава

© AP Photo / Alik Keplicz Совместное десантирование войск США, Великобритании и Польши во время учений НАТО "Анаконда-2016" на территории Польши. 7 июня 2016 года © AP Photo / Alik Keplicz Совместное десантирование войск США, Великобритании и Польши во время учений НАТО "Анаконда-2016" на территории Польши. 7 июня 2016 года

По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, объединившись, Лондон и Варшава способны нанести ущерб России на двух направлениях. "С одной стороны, речь идет о "Северном потоке — 2", в штыки воспринимаемом Польшей. В этом вопросе Варшава находит поддержку у Лондона против Берлина, объективно заинтересованного в проекте. С другой стороны — линия НАТО. В последние месяцы руководители альянса направляют сигналы России о том, что двусторонние отношения нуждаются в улучшении. Разумеется, и Польша, и Британия против. Вполне вероятно, обе эти страны на ближайшем саммите НАТО добьются исключения из итогового документа любых компромиссных формулировок", — говорит политолог. По его словам, между Польшей и Британией в наши дни ощущается "инстинктивное тяготение".

Для союза с Лондоном у Варшавы есть и другие основания. В Польше не забыли преступления нацистов в годы Второй мировой. Наступательная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель возрождает враждебность, уходящую в далекое прошлое. Немецкого влияния опасаются, хотя предпочитают об этом помалкивать. В такой ситуации американские базы и англо-американские войска, призванные "сдерживать" Россию, предстают и в ином качестве: как предупреждение Берлину.

Антироссийский и антинемецкий курс характерен для партии "Право и справедливость" (ПиС), где неформальное лидерство принадлежит Ярославу Качиньскому. Польша при правлении ПиС сохраняет рекордные для Восточной Европы темпы экономического роста, стимулирующие приток украинских гастарбайтеров. Добившись благосостояния, Варшава стремится стать и серьезной внешнеполитической силой.