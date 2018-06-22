РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Против русских и немцев. Варшава заключает союз с Лондоном

08:0022.06.2018
(обновлено: 08:01 22.06.2018)
19267
© AFP 2018Американские военные во время учений в ПольшеАмериканские военные во время учений в Польше
© AFP 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Польша укрепляет систему союзов против России. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и глава оборонного ведомства Гэвин Уильямсон 21 июня посетили с официальным визитом Варшаву. На встрече с польскими коллегами они договорились об усилении военного и дипломатического сотрудничества. Противодействие России — в приоритете обеих сторон.

Идут на Восток

Мужчина держит польский флаг в Варшаве. Архивное фото
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
Пустые мечты Варшавы. Польша хочет создать "санитарный кордон" для России
Сближение с Великобританией — важный шаг на пути превращения Польши в значимого регионального игрока. С 2016 года в стране дислоцирован британский воинский контингент. В мае Варшава предложила Вашингтону разместить у себя американскую военную базу. Однако всего этого, с точки зрения местного политического класса, недостаточно.

© AP Photo / Krzysztof MystkowskiВоенная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша
© AP Photo / Krzysztof Mystkowski
Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша

Военное сотрудничество с англо-саксонскими странами, по мнению польских элит, придаст стране ключевой статус в Восточной Европе и позволит государствам постсоветского пространства обращаться к Варшаве за помощью. В особенности это касается Украины, реорганизующей армию. Киев рассчитывает на Вашингтон и Лондон, однако поляки дают понять: без них как посредников, скорее всего, не обойтись.

"Не думаю, что в Польше боятся российской угрозы, как об этом иногда говорят. Дело в другом: военный потенциал последовательно наращивается, чтобы придать стране веса. Поэтому Варшава не жалеет денег. На американскую базу предполагается потратить два миллиарда долларов, и все эти средства пойдут из местного бюджета. Единственное, чего поляки хотят от партнеров, — чтобы те предоставили военных", —  объясняет РИА Новости политолог, специалист по Восточной Европе Сергей Станкевич.

Внутреннее дело

ВВС Польши. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польша корректирует план оснащения армии с учетом "российской угрозы"
Помимо военной сферы, Польша готова вкладываться в СМИ. Лондон и Варшава выражают готовность помочь "независимым медиа", борющимся с "российской дезинформацией". Сотрудничество облегчается совпадением внешнеполитических приоритетов. На дипломатические кризисы последних лет, от украинского 2014 года до "дела Скрипалей", обе стороны реагировали одинаково.

© AFP 2018 / Janek SkarzynskiМужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
Мужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве

То же самое можно сказать и о западном направлении. В переговорах по Brexit Лондон противостоит давлению Франции и Германии, требующих решения спорных финансовых вопросов в свою пользу. У Варшавы таких претензий нет. 

О возможном союзе Варшавы и Лондона против Парижа и Берлина говорит следующее обстоятельство. Несколько месяцев назад премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что не поддерживает претензий к конституционной реформе в Польше, высказанных Брюсселем. Варшаву обвиняют в укреплении исполнительной власти за счет ослабления судебной, то есть в сползании к авторитаризму. Обычно щепетильная, в данном случае Британия игнорирует угрозу демократии. "Это внутреннее дело Польши", — подчеркнула Тереза Мэй.

Варшава как держава

Американские танки во время учений
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Javon Spence /
Польша призвала США разместить танковую дивизию в стране
По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, объединившись, Лондон и Варшава способны нанести ущерб России на двух направлениях. "С одной стороны, речь идет о "Северном потоке — 2", в штыки воспринимаемом Польшей. В этом вопросе Варшава находит поддержку у Лондона против Берлина, объективно заинтересованного в проекте. С другой стороны — линия НАТО. В последние месяцы руководители альянса направляют сигналы России о том, что двусторонние отношения нуждаются в улучшении. Разумеется, и Польша, и Британия против. Вполне вероятно, обе эти страны на ближайшем саммите НАТО добьются исключения из итогового документа любых компромиссных формулировок", — говорит политолог. По его словам, между Польшей и Британией в наши дни ощущается "инстинктивное тяготение". 

© AP Photo / Alik KepliczСовместное десантирование войск США, Великобритании и Польши во время учений НАТО "Анаконда-2016" на территории Польши. 7 июня 2016 года
© AP Photo / Alik Keplicz
Совместное десантирование войск США, Великобритании и Польши во время учений НАТО "Анаконда-2016" на территории Польши. 7 июня 2016 года

Для союза с Лондоном у Варшавы есть и другие основания. В Польше не забыли преступления нацистов в годы Второй мировой. Наступательная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель возрождает враждебность, уходящую в далекое прошлое. Немецкого влияния опасаются, хотя предпочитают об этом помалкивать. В такой ситуации американские базы и англо-американские войска, призванные "сдерживать" Россию, предстают и в ином качестве: как предупреждение Берлину.

Антироссийский и антинемецкий курс характерен для партии "Право и справедливость" (ПиС), где неформальное лидерство принадлежит Ярославу Качиньскому. Польша при правлении ПиС сохраняет рекордные для Восточной Европы темпы экономического роста, стимулирующие приток украинских гастарбайтеров. Добившись благосостояния, Варшава стремится стать и серьезной внешнеполитической силой.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Igor.Berdin
Я надеюсь на Польшу будут нацелены яд.ракеты.Для хорошего сна.
08:10
22.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
-
Исландия
22 июня 21:00
-
Сербия
-
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Чемпионат мира по футболу 2018
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
-
Исландия
22 июня 21:00
-
Сербия
-
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена