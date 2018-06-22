Против русских и немцев. Варшава заключает союз с Лондоном

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Польша укрепляет систему союзов против России. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и глава оборонного ведомства Гэвин Уильямсон 21 июня посетили с официальным визитом Варшаву. На встрече с польскими коллегами они договорились об усилении военного и дипломатического сотрудничества. Противодействие России — в приоритете обеих сторон.
Идут на Восток
Военное сотрудничество с англо-саксонскими странами, по мнению польских элит, придаст стране ключевой статус в Восточной Европе и позволит государствам постсоветского пространства обращаться к Варшаве за помощью. В особенности это касается Украины, реорганизующей армию. Киев рассчитывает на Вашингтон и Лондон, однако поляки дают понять: без них как посредников, скорее всего, не обойтись.
"Не думаю, что в Польше боятся российской угрозы, как об этом иногда говорят. Дело в другом: военный потенциал последовательно наращивается, чтобы придать стране веса. Поэтому Варшава не жалеет денег. На американскую базу предполагается потратить два миллиарда долларов, и все эти средства пойдут из местного бюджета. Единственное, чего поляки хотят от партнеров, — чтобы те предоставили военных", — объясняет РИА Новости политолог, специалист по Восточной Европе Сергей Станкевич.
Внутреннее дело
То же самое можно сказать и о западном направлении. В переговорах по Brexit Лондон противостоит давлению Франции и Германии, требующих решения спорных финансовых вопросов в свою пользу. У Варшавы таких претензий нет.
О возможном союзе Варшавы и Лондона против Парижа и Берлина говорит следующее обстоятельство. Несколько месяцев назад премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что не поддерживает претензий к конституционной реформе в Польше, высказанных Брюсселем. Варшаву обвиняют в укреплении исполнительной власти за счет ослабления судебной, то есть в сползании к авторитаризму. Обычно щепетильная, в данном случае Британия игнорирует угрозу демократии. "Это внутреннее дело Польши", — подчеркнула Тереза Мэй.
Варшава как держава
Для союза с Лондоном у Варшавы есть и другие основания. В Польше не забыли преступления нацистов в годы Второй мировой. Наступательная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель возрождает враждебность, уходящую в далекое прошлое. Немецкого влияния опасаются, хотя предпочитают об этом помалкивать. В такой ситуации американские базы и англо-американские войска, призванные "сдерживать" Россию, предстают и в ином качестве: как предупреждение Берлину.
Антироссийский и антинемецкий курс характерен для партии "Право и справедливость" (ПиС), где неформальное лидерство принадлежит Ярославу Качиньскому. Польша при правлении ПиС сохраняет рекордные для Восточной Европы темпы экономического роста, стимулирующие приток украинских гастарбайтеров. Добившись благосостояния, Варшава стремится стать и серьезной внешнеполитической силой.