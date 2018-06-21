МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Пером Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом изданию "Громадське" рассказала автор расследования о "панамских бумагах", журналистка Анна Бабинец.

"Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег", — сообщила журналистка.

Бабинец отметила тот факт, что расследование ведется за границей, хотя дело возбуждено в отношении представителей украинской власти.

По ее словам, в администрации президента Порошенко заявили о том, что ничего не знают о подобном расследовании. Журналистка также отправила запрос в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов.

Ранее немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала материалы о том, что в 2014 году Порошенко якобы организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса, в частности компании Roshen, в доверительное управление. Президент утверждал, что создал офшор для передачи своей компании в управление "слепому трасту". По словам Порошенко, согласно украинским законам иначе такую процедуру провести невозможно.