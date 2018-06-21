Замгоссекретаря США встретится с премьером Украины

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Замгоссекретаря США Джон Салливан встретится с премьер-министром Украины в Копенгагене в ходе конференции, посвященной украинским реформам, заявила в четверг официальный представитель американского госдепа Хезер Науэрт.

"Замгоссекретаря США Джон Салливан посетит Нидерланды, Данию, Алжир и Марокко. Он начнет свою поездку, которая продлится с 25 по 29 июня, возглавив американскую делегацию на спецсессии конференции ОЗХО. Он подчеркнет намерения США предотвратить и сдержать распространение и использование смертельно опасного химического оружия, а также наши обязательства, что все ответственные за использование химоружия в Сирии и в других странах будут наказаны", — сказала Науэрт на брифинге журналистам.

Далее, по ее словам, Салливан отправится в Копенгаген, где пройдет "конференция по реформам на Украине".

Науэрт сообщила, что замгоссекретаря "подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Успех Украины зависит от выполнения серьезных структурных реформ. На полях этой конференции он также встретится с премьер-министром Украины и главой МИД Дании, чтобы обсудить региональные вопросы, включая энергетическую безопасность", — заявила представитель госдепа.

В Алжире Салливан примет участие в конференции по противодействию терроризму, а в Марокко он обсудит вклад страны в "усилия коалиции по борьбе с ИГ*.

* Террористическая организация, запрещена в России